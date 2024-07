Taylor Swift lançou esta terça-feira, dia 9 de julho, novas versões de "Fortnight (feat. Post Malone)", o single do seu último álbum, "The Tortured Poets Department", editado a 19 de abril. Nos serviços de streaming de música, a cantora norte-americana partilhou uma versão acústica e uma remistura, com o duo Cults.

No Spotify, a cantora agrupou os lançamentos com o tema original, gravado com Post Malone.

Segundo fontes citadas pelo Daily Mail, a artista norte-americana está a trabalhar em novas canções, que pretende lançar em 2025. Mas há mais: o jornal inglês adianta ainda que a cantora quer arrancar uma nova digressão em 2026.

Ao tablóide, várias fontes adiantaram que Taylor Swift tem escrito novas canções durante a "The Eras Tour". "

"Taylor está a trabalhar num novo disco que será lançado em 2025, seguido depois uma nova digressão em 2026", adiantou a mesma fonte. "Ela está muito inspirada por todas as novas experiências que está a viver o na 'The Eras Tour' e tem escrito músicas discretamente nos bastidores", acrescentou.

Para já, as informações não foram confirmadas. Os fãs esperam ainda que a norte-americana lance "Reputation (Taylor's Version)" nos próximos meses.