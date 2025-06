A organização do Primavera Sound Barcelona, que decorreu este fim de semana no Parc del Fòrum, criou um túnel de 15 metros onde eram replicados os sons dos bombardeamentos em Gaza. De acordo com o jornal espanhol 20 Minutos, o objetivo era lembrar que "o som é dor, é medo, é tortura e trauma".

A iniciativa "Unsilence Gaza" foi criada em colaboração com as ONG Casa Nostra, Casa Vostra e NOVACT. Com a instalação, as organizações pretenderam consciencializar os festivaleiros que passaram pelo Primavera Sound.

"No Primavera Sound o som é emoção, ligação, prazer. Mas o som também pode ser exatamente o oposto: pode transformar-se numa arma”, sublinham.

"O silêncio da maioria é uma condição necessária para que as guerras e os genocídios sejam possíveis", frisa a Fundació Primavera Sound, explicando que os bombardeamentos "podem atingir os 170 decibéis", um valor “muito acima do que o corpo humano consegue suportar".