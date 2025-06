Os Fontaines D.C. atuaram esta quinta-feira, dia 12 de junho, no Primavera Sound Porto. No centro do palco, a banca colocou uma bandeira da Palestina e, nas poucas interações com o público, o vocalista Grian Chatten gritou "Palestina livre".

Na reta final do concerto, durante “I Love You”, nos ecrãs laterais de palco, a banda projectou a bandeira da Palestina, com a frase "libertem a Palestina".

Logo depois, durante "Starburster", tema escolhido para fechar o concerto, nos ecrãs podia ler-se "Israel está a cometer um genocídio: usem a vossa voz".