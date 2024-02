Rory Graham ganhou fama com a alcunha de Rag'n'Bone Man em 2016, com o lançamento do álbum "Human".

Destacando-se através de uma mistura de blues tradicional e hip-hop, o britânico atua este ano no MEO Marés Vivas, subindo ao palco MEO no dia 20 de julho.

O festival regressa a Vila Nova de Gaia nos dias 19, 20 e 21 de julho.

Os bilhetes já estão disponíveis na MEO Blueticket. O bilhete diário tem um custo de 45 euros e o passe de 3 dias de 90 euros.