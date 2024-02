O autor de "Welcome to the Cruel World" é a mais recente confirmação do festival de Vila Nova de Gaia.

Ben Harper regressa ao palco MEO do MEO Marés Vivas, em Vila Nova de Gaia, no dia 20 de julho. O cantor californiano, cuja carreira já ultrapassa os 30 anos, conta com mais de 20 álbuns editados e mais de 30 participações em canções de outros artistas. O seu percurso musical tem vindo a ser acompanhado por várias bandas, como The Innocent Criminals, The Blind Boys of Alabama e Relentless Seven. O festival MEO Marés Vivas regressa a Vila Nova de Gaia nos dias 19, 20 e 21 de julho. Os bilhetes já estão disponíveis na MEO Blueticket. O bilhete diário tem um custo de 45 euros e o passe de 3 dias de 90 euros.