Marisa Liz e SYRO são as mais recentes confirmações para a edição de 2024 do MEO Marés Vivas. O festival regressa a Vila Nova de Gaia nos dias 19, 20 e 21 de julho.

No dia 19 de julho, SYRO vai subir ao Palco MEO para apresentar o seu mais recente álbum. O cantor atua na mesma noite dos britânicos Take That e das bandas portuguesas D'ZRT e D.A.M.A.

A 20 de julho, dia em que o festival recebe James Arthur, Ben Harper e Rag'n'Bone Man, Marisa Liz sobe ao palco do MEO Marés Vivas com " Girassóis e Tempestades".

Os bilhetes já estão disponíveis na MEO Blueticket. O bilhete diário tem um custo de 45 euros e o passe de três dias de 90 euros.