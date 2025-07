Benson Boone e Reneé Rapp tiveram um pequeno desentendimento por causa dos mortais. Em entrevista a Amy Poehler, no podcast "Good Hang", a cantora confessou que não gosta de rapazes que fazem acrobacias.

"Posso ser sincera? Não sou grande fã de rapazes aos saltos", disse a artista. "A fazerem mortais?", perguntou Amy Poehler a Reneé Rapp, que acenou que sim. "Temos de acabar com isso", rematou.

Na BBC Radio 1, Benson Boone foi surpreendido com as declarações da artista. "A Reneé disse isso? Mas que raio? Ok, Reneé, então, vejo que apontaste uma arma na minha direção. Hum, eu vou só erguer um escudo, desviá-la e esperar que volte para ti", disse o cantor.

"Tenta tu fazer um mortal! Tenta fazer um mortal e depois diz-me como correu. E quando dominares a técnica, aí talvez possas dizer-me o que devo ou não fazer. Está bem? Até ver esse teu mortal, vou continuar a dar mortais na tua cara", respondeu o artista.

Benson Boone estreia-se em Portugal no dia 10 de julho, no NOS Alive.