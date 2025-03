Benson Boone é o protagonista da mais recente edição da revista Rolling Stone. Na entrevista, o artista falou sobre os desafios de lidar com a sua imagem corporal e a pressão para corresponder às expectativas.

Grande parte da fan base do artista são jovens e do sexo feminino. Mas, na entrevista, o cantor, que se estreia em Portugal em julho, no NOS Alive, confessa que a ideia de ser considerado um "galã" o deixa "um pouco desconfortável". "Lembro-me perfeitamente de uma altura em que tirava a camisola porque não sabia o que mais fazer (...) Depois de fazer muitos concertos, começa-se a perceber o que as pessoas gostam e não gostam, o que as raparigas gostam e não gostam", confessou.

"Há uma arte em fazer qualquer pessoa enlouquecer... Mas também não quero que as pessoas venham a um concerto meu à espera que simplesmente tire a camisola e faça um espetáculo de músculos. Primeiro, não tenho músculos para isso. Segundo, não é isso que me define... Não quero que a minha forma física seja o principal motor dos meus concertos", frisou o artista na entrevista.

À Rolling Stone, Benson Boone contou que tem treinado intensamente. "É horrível estar sempre a pensar nisso (...) Porque sou muito exigente comigo mesmo e, quando começo a pensar demasiado na minha aparência, isso destrói-me, porque há sempre algo mais que podia fazer. Há sempre um penteado novo ou, sei lá, os meus braços podiam ser maiores. Os meus ombros podiam ser maiores. Nunca tem fim. Não me posso dar ao luxo de pensar assim, porque nunca serei feliz se o fizer", desabafou.

"Amigo, isso afeta-me imenso (...) Obviamente, gosto de treinar e quero manter a minha forma física porque preciso. Mas não posso ser o ícone sexy do século, simplesmente porque isso não sou eu", frisou.

Benson Boone é um dos protagonistas da edição de 2025 do NOS Alive. O músico atua no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras, no dia 10 de julho.