O Cirque du Soleil rendeu-se ao talento acrobático de Benson Boone e partilhou um vídeo do cantor norte-americano a dar saltos e mortais com agilidade digna de um artista do próprio espetáculo. A publicação no Instagram, que já ultrapassa as 855 mil visualizações, simula um casting do cantor para integrar o elenco do circo.

“Enquanto isso, não nos importaríamos se ele se juntasse ao nosso circo”, escreveu a companhia na publicação no Instagram.

O cantor estreia-se em Portugal este verão para atuar no NOS Alive, a 12 de julho.

Veja aqui o vídeo: