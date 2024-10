Rita Rocha editou esta quinta-feira, dia 10 de outubro, um novo single. "Capicuas", que fará parte do álbum "8 ou 80", já se encontra disponível em todas as plataformas digitais.

"Esta canção foi o canalizar de todos os sentimentos a que, propositadamente, não me dei tempo para pensar e foi a compô-la com o João, a Cate e o G que a verdade que cantava aos outros passou a ser a verdade que me cantava a mim. E só assim aceitei o que me recusava a aceitar", explica a artista em comunicado.

"A minha avó sempre me ensinou: 'Nunca deixes nada por dizer', e eu não deixei", remata a cantora.

Depois do primeiro EP, "A Miúda do 319’", editado em 2023 e que contou com o single ‘’Mais ou Menos Isto’’, a artista embarca agora numa nova fase da sua carreira, com o lançamento do seu primeiro álbum - "8 ou 80" chega no próximo ano.