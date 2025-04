Os primeiros meses de 2025 já marcaram os regressos de Capicua, Rodrigo Leão ou Morta Morta e viram chegar os álbuns de estreia de Extrazen, Marquise, redoma, Afonso Rodrigues ou Edmundo Inácio. Também trouxeram colaborações entre Carolina Deslandes e iolanda ou FRANKIEONTHEGUITAR e Van Zee, que a equipa do SAPO Mag recorda na playlist a ouvir abaixo.

No Festival da Canção, os Napa foram vencedores e Xico Gaiato uma das maiores revelações. Them Flying Monkeys, Vaiapraia, Bárbara Bandeira, Miguel Luz, Filipe Keil, Rita Rocha, Nunca Mates o Mandarim e Elisa são outros nomes a guardar das edições nacionais entre janeiro e março.

Alinhamento da playlist SAPO Mag:

Afonso Rodrigues - "Correr Atrás do Vento"

Marquise - "Passado"

Capicua - "Chiaroscuro"

redoma - "lugar."

FRANKIEONTHEGUITAR x Van Zee - "Ainda Prendes O Cabelo"

Edmundo Inácio - "Quem Me Dera"

Mão Morta - "A Liberdade"

Xico Gaiato – "Ai Senhor!"

Extrazen - "DON'T YOU WORRY"

Them Flying Monkeys - "Everybody Everything"

Vaiapraia - "Eu Quero Eu Vou"

Nunca Mates o Mandarim - "Dominó"

Carolina Deslandes e iolanda - "Tento Na Língua"

Filipe Keil - "Ser Ruim"

Rodrigo Leão feat. Francisco Palma - "Andava eu..."

Elisa - "É a tua vez"

Rita Rocha - "saudades tuas."

Napa - "Deslocado"

Miguel Luz - "A Minha Miúda"

Bárbara Bandeira - "Não Gosta"