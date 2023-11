Robbie Williams prestou uma homenagem a uma fã que morreu após uma cair na bancada durante o concerto da semana passada no Estádio Allianz, em Sydney.

De acordo com as informações partilhadas, a espectadora, identificada como Robyn Hall, caiu ao tentar subir seis filas de cadeiras. A mulher sofreu lesões na cabeça e foi colocada em coma induzido, acabando por falecer no início desta semana. "Em vez de usar as escadas, a mulher tentou escalar as filas de cadeiras. Desequilibrou-se e caiu. Foi um incidente terrível", lamentou a organização.

No concerto desta quarta-feira, dia 22 de novembro, no AAMI Park, em Melbourne, o cantor britânico dedicou "Angels" à fã. “Quando algo assim acontece, o meu coração fica partido. Tenho pensado muito sobre isto e pensei nisso durante todo o concerto desta noite", confessou Robbie Williams antes de interpretar o tema.

VEJA AQUI O MOMENTO.