Não há Rock in Rio sem Ivete Sangalo, e este ano não é exceção.

A rainha da música brasileira, que fez parte de todas as edições do festival em Portugal, volta a marcar presença no Palco Mundo, no dia 22 de junho. Com uma carreira que abraça três décadas de sucesso e uma relação tão próxima com o Rock in Rio que já se pode considerar da família do festival, Ivete Sangalo promete "levantar poeira" no Parque Tejo Lisboa.

Como presente para os fãs e em celebração destes 30 anos de carreira, a artusta lançou o EP "Reivete-se" no dia 15 de dezembro. Composto por três faixas inéditas, o novo disco espelha a "versatilidade musical que consagrou Ivete como uma das artistas mais amadas e influentes da sua geração", frisa o festival.

Ao longo da sua trajetória, Ivete conta com mais de 300 canções, tendo vendido mais de 18 milhões de cópias. A artista, que realiza uma média de 10 espetáculos por mês, já foi laureada com mais de 150 prémios, lista onde se incluem quatro Grammys Latinos.

"A convocação para o Rock in Rio é a convocação da Seleção. Tem uma comemoração. Vamos brindar a essa oportunidade de novo", frisa a cantora no documentário "Rock in Rio – A História" da GloboPlay.

"Ivete Sangalo já faz parte desta grande família que construímos ao longo de duas décadas. A sua presença é sinónimo de espetáculo, energia e uma ligação única com o nosso público. Ivete tem a habilidade rara de transformar cada concerto num momento mágico, e o Palco Mundo ganha vida de uma forma especial quando ela sobe ao palco. Esta relação não é apenas profissional; é uma ligação emocional que se estende por todas as edições do festival", sublinha Roberta Medina, Vice-Presidente Executiva do Rock in Rio.

"O espetáculo que Ivete está a preparar para celebrar os 20 anos do Rock in Rio Lisboa será, sem dúvida, mais um capítulo brilhante que ninguém vai querer perder", remata.

A nova Cidade do Rock no Parque Tejo Lisboa abre portas nos dias 15, 16, 22 e 23 de junho. Com a mudança para este novo espaço, o Rock in Rio Lisboa promete uma experiência renovada, mas a presença de Ivete Sangalo continua a ser uma certeza para todos os fãs.

ROCK IN RIO 2024:

15 DE JUNHO

Palco Mundo

Scorpions

Evanescence

Extreme

Xutos & Pontapés com a Orquestra Filarmónica Portuguesa

16 DE JUNHO

Palco Mundo

Ed Sheeran

Calum Scott

Jão

Fernando Daniel

22 DE JUNHO

Palco Mundo

Ivete Sangalo

22 DE JUNHO

Palco Mundo

Doja Cat

Camila Cabello

Palco Galp