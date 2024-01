O Pack Rock in Rio Edição Especial 20 Anos está esgotado, confirmou a organização esta sexta-feira, dia 12 de janeiro. Já os bilhetes individuais, passes de fim de semana e bilhetes VIP ainda se encontram disponíveis e todas as informações podem ser consultadas em rockinriolisboa.pt.

"Para quem conseguiu garantir o Pack Rock in Rio Edição Especial 20 Anos, é importante lembrar que a troca do voucher pelo bilhete diário pode ser efetuada entre os dias 16 de janeiro e 26 de março, em exclusivo nas lojas Worten selecionadas. Após esta data, a troca continuará disponível, sujeita à disponibilidade de bilhetes para cada dia", adianta o Rock in Rio Lisboa em comunicado.

A 10.ª edição do Rock in Rio Lisboa está agendada para os dias 15, 16, 22 e 23 de junho de 2024, no novo recinto no Parque Tejo Lisboa.

"Além de celebrar duas décadas de história em Portugal, o festival promete surpresas emocionantes, espetáculos memoráveis e uma experiência renovada para todos os que se juntam a esta celebração única, que conta já com muitos nomes confirmados no cartaz, que ninguém vai querer perder", frisa a organização.

ROCK IN RIO LISBOA 2024:

15 DE JUNHO

Palco Mundo

Scorpions

Evanescence

Extreme

Xutos & Pontapés com a Orquestra Filarmónica Portuguesa

16 DE JUNHO

Palco Mundo

Ed Sheeran

Calum Scott

Jão

Fernando Daniel

22 DE JUNHO

Palco Mundo

Ivete Sangalo

23 DE JUNHO

Palco Mundo

Doja Cat

Camila Cabello

Palco Galp