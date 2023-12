O tema de Brenda Lee é o terceiro clássico de Natal a conquistar o top da Billboard, depois de "All I Want for Christmas Is You", de Mariah Carey, e de "he Chipmunk Song", dos Chipmunks com David Sevilha.

Brenda Lee conquistou esta semana o primeiro lugar do top Hot 100 da Billboard com "Rockin' Around the Christmas Tree". O clássico de Natal bateu novos recordes ao chegar pela primeira vez à liderança do ranking, 65 anos depois do seu lançamento.

Segundo a publicação, esta é a terceira vez que a cantora conquista o primeiro lugar do Hot 100 - a estreia foi em 1960 com "I'm Sorry", seguindo-se "I Want to Be Wanted").

De acordo com os dados da Luminate, entre 24 e 30 de novembro, "Rockin' Around the Christmas Tree" somou quase 35 milhões de streams e cerca de 21 milhões de impressões em rádio.

Esta semana, "All I Want For Christmas Is You", de Mariah Carey, estabeleceu-se no segundo lugar e "Jingle Bell Rock", de Bobby Helms, regressou ao top da Billboard (4.º lugar). Já os Wham!, com "Last Christmas", chegaram à quinta posição. "A Holly Jolly Christmas" (6.º lugar), de Burl Ives, e It’s the Most Wonderful Time of the Year" (10.º), de Andy Williams, também se destacam no top.