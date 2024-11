Rúben Dias marcou presença nos MTV EMAs 2024, que decorreram no passado domingo, dia 10 de novembro, em Manchester.

O jogador do Manchester City esteve na gala para entregar o prémio de Melhor Novo Artista a Benson Boone. Ao lado do português esteve Chloe Kelly, jogadora de futebol profissional inglesa que joga no Manchester City.

Veja o vídeo:

Taylor Swift - que não esteve presente - foi a grande vencedora da noite, conquistando quatro dos sete prémios para que estava nomeada. A artista norte-americana venceu o galardão de Melhor Vídeo com "Fortnight" (com Post Malone), além de Melhor Artista,Melhor Atuação ao Vivo e Melhor Artista dos Estados Unidos.

Veja aqui todos os vencedores.