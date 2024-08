Rui Veloso atua no dia 20, Slow J no dia seguinte, Richie Campbell no dia 22, Bárbara Tinoco a 23, José Cid a 24 e Pedro Abrunhosa a 25, de acordo com o programa das também conhecidas por festas de São Bernardo.

Depois dos concertos, a animação continuará até às 4h00 com djs.

O certame conta ainda com tasquinhas, mostra de atividades económicas, expositores de artesanato, feira com venda ambulante, carrosséis e outros divertimentos, exposições e atuações de grupos tradicionais de dança e de música portugueses.

O programa integra também espetáculos equestres e um circuito de ciclismo.

Num pavilhão com marcas de Alcobaça, os visitantes terão ao dispor ‘showcookings’ e venda de produtos, oficinas e demonstrações de escultura, lançamento de livros, além de uma exposição de animais e de máquinas agrícolas.

A feira de São Bernardo realiza-se há oito séculos em honra do santo padroeiro de Alcobaça e figura maior da Ordem de Cister, São Bernardo de Claraval.

Os monges cistercienses introduziram várias técnicas agrícolas, gastronómicas e industriais que são ainda hoje a base da economia local.

Desde 2022 que a feira voltou ao centro da cidade, entendendo-se entre o Rossio e a Cova da Onça.