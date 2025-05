Este ano, os seculares festejos surgem com um conjunto de medidas para que os espetáculos cheguem um leque de público mais vasto.

O presidente da Câmara, Pedro Pimpão, falou num conjunto de iniciativas altamente diferenciadoras a pensar em cidadãos com necessidades.

É o caso de “audiodescrição dos grandes espetáculos para cidadãos invisuais” ou a criação de “um espaço reservado, digno, com boa visibilidade, destinado a pessoas com mobilidade reduzida, nomeadamente portadoras de cadeiras de rodas”, referiu o autarca, citado em comunicado do município.

“Vai ser uma matriz nova este ano, tornando um Bodo Inclusivo”, afirma Pedro Pimpão.

Outra novidade desta edição das festas de Pombal é a criação do Bodo PET, uma área dedicada a animais de estimação.

O município pretende elevar as Festas do Bodo a “um patamar de evento de referência, não só para o concelho, mas para toda a região”, disse o autarca.

“O Bodo é um momento de encontro dos pombalenses, um momento de convívio de famílias”, mas, também, um “evento de matriz religiosa, com uma intensa devoção à Nossa Senhora do Cardal com uma grande dimensão, não só humana, mas também espiritual”, sendo “essa é a essência do Bodo que se quer preservar”.

No palco principal, as festas arrancam com o concerto de Nininho Vaz Maia no dia 24 de julho, prosseguindo no dia 25 com Richie Campbell, no dia 26 com Bárbara Tinoco, no dia 27 com o Padre Guilherme, no dia 28 com Xutos & Pontapé, terminando no dia 29 com José Cid.

Antes e depois das atuações de cada dia atuam artistas locais e DJ.

O município de Pombal divulgou um estudo de impacto económico e social das Festas do Bodo 2024, realizado em parceria com a Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra e o Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra.

Segundo nota divulgada, os dados indicam “resultados expressivos que confirmam a importância estratégica do evento para a região”.

Durante os festejos de 2024 foram transacionados 2.235.926,48 euros referentes a pagamentos nos setores da restauração, alojamento e levantamentos, “quase o dobro do registado na semana anterior” e “mais do dobro do verificado na semana posterior ao evento”.

O impacto direto foi estimado em 561 mil euros, “traduzindo-se num retorno económico de 146%”, ou seja, “por cada 100 euros investidos na organização do Bodo foram gerados 146 euros em consumo direto na economia local e regional”.

O estudo destaca o contributo das Festas do Bodo para “a coesão social e valorização da identidade cultural de Pombal”, afirmando-se como “um dos pilares do desenvolvimento económico, social e cultural do município”.