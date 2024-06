Depois do elogiado concerto no Rock in Rio Lisboa, no Parque Tejo, Luísa Sonza anunciou que irá regressar a Portugal já no próximo mês. A cantora brasileira é uma das cabeças de cartaz da edição de 2024 da Expofacic, em Cantanhede.

A artista vai subir ao palco da Feira Agrícola, Comercial e Industrial no dia 26 de julho, revelou a organização esta semana.

Além de Luísa Sonza, o palco principal da Expofacic vai receber ainda concertos de Richie Campbell (25 julho), António Zambujo (26 julho), Nuno Bastos, Grupo Revelação e Danni Gato (27 julho), Tony Carreira (28 julho), Tributo Ivete Sangalo e Julinho KSD (29 julho), T-REX e Caco (30 julho), Alma de Coimbra e Pedro Abrunhosa (31 julho), MC PH e Miguel Araújo (1 agosto), Bárbara Tinoco e Carolina Deslandes (2 agosto), Piruka, Kappa Jotta, Livinho e Magic (3 agosto) e Xutos & Pontapés (4 agosto).