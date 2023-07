O certame, organizado pelo município, regressa ao Parque de Feiras e Exposições de São Teotónio entre os dias 21 e 23, para mostrar a diversidade das atividades económicas, sociais e culturais deste território.

A 31.ª edição da FACECO “tem como objetivo a promoção do território, dos seus produtos e atividades, das coletividades e dos atores locais”, potenciando o tecido empresarial e cultural e atraindo novos empreendedores e investidores para este concelho do litoral alentejano, realça, em comunicado, a autarquia.

O cartaz musical vai contar com os concertos de Sara Correia no dia 21, Taxi em 22 e Dino D’Santiago no dia 23.

A organização garante que “a animação do recinto e os espetáculos voltam a ser a grande atração” do evento e promete, ao longo dos três dias, “muitas atividades para todos os públicos, desde desporto, 'showcookings' e animação infantil”.

“A FACECO será a montra das capacidades do território odemirense, patentes nas diversas atividades económicas, sociais e culturais, representadas por centenas de expositores”, sublinha.

O artesanato local vai ser uma das componentes principais do certame, com dezenas de artesãos a trabalhar ao vivo numa ampla zona de exposição organizada pela Associação de Artesãos do Concelho de Odemira (CACO) e que, este ano, contará com “um novo espaço para mostra de produtos locais”.

O certame volta a ser palco de diversas exposições e concursos ligados ao setor pecuário, com destaque para o 34.º Concurso Nacional da Raça Limousine, o 26.º Concurso Regional da Cabra Charnequeira e o 18.º Concurso Regional da Raça Bovina Holstein Frísia.

Está igualmente prevista a realização do 22.º Concurso Regional de Mel e do 2.º Concurso de Medronho da FACECO.