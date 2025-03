Nas palavras de Danny O'Donoghue, vocalista dos The Script, "a música pode salvar-nos". Foi essa salvação, sem noção do quanto era necessária, que marcou as mais de duas horas de espetáculo.

Para aquecer o ambiente e agitar as águas, Tom Walker toma conta do palco, com grande maestria e uma voz profunda, onde a Escócia e a Inglaterra se mesclam, para um alinhamento seguro, reconfortante e animado. O cantautor não se cansou de puxar pelo público, numa presença arguta e obstinada. Os temas "Just You and I" e, a fechar, o sucesso "Leave a Light on", foram as músicas mais vibrantes, de uma atuação imaculada.

Os The Script sabem conjugar espetáculo, show off, música e presença, em todos os tempos, de todos os modos. Há ali muito palco calcorreado e muitas histórias contadas. Um à vontade que se nota e que se revela em cada acorde, em cada palavra, em cada tema.

Danny entra na sala por entre o público, ao som de "You Won't Feel a Thing", e este, já rendido desde a primeira nota, irá contrariar o título da canção e sentir, como só sente quem vive e se entrega ao momento. "Superheroes" é um dos primeiros êxitos da noite, entoado como se não houvesse amanhã - haverá? Talvez, mas, sem dúvida, mais vívido!

Seguem-se, no alinhamento, temas como "Both Ways", "Six Degrees of Separation" e " The Last time" até chegar ao sentido e saudoso "If You Could See Me Now", dedicado ao ex-membro da banda Mark Sheehan, falecido em 2023. Porque "todos temos alguém lá em cima que cuida de nós e que vibra com os nossos sucessos. A dor pode fazer-nos duvidar, mas a lembrança e a memória fazem-nos continuar, mesmo quando pensamos que é impossível".

As mensagens de empoderamento, de coragem e de resiliência impregnam todo o espetáculo, através da palavra cantada e da palavra dita, numa atmosfera leve e num ambiente tranquilo, como só os melhores sabem criar.

"Never Seen Anything" canta-se em dueto, com Isabel, da plateia para o palco, a acompanhar Danny ao piano. Que noite memorável! A Isabel foi um pouquinho de cada uma das pessoas do público, a vibrar de emoção, numa alegria partilhável, que ao dividir-se, se multiplica.

Para o tema "Nothing" esteve reservado mais um passeio pelo público. Os holofotes seguem a caminhada de Danny por entre a multidão e iluminam, mais do que um caminho, uma missão. Conseguir entreter-se com o público, de uma forma mais implícita e simples, esbate os "ares de vedeta", que parecem não ter efeito sobre o grupo.

Os confetes dão um bonito colorido à sala, num público animado e rendido, até ao último acorde de "For the First Time", cantado em coro, a plenos pulmões.

No encore "Home is Where the Hurt Is", "Breakeven" e, a fechar uma noite mágica, "Hall of Fame", "Yeah, you can be the greatest, you can be the best".

Alinhamento Tom Walker

Not Giving In

Wait For You

Just You And I

Head Underwater

Holy Ghost

Rapture

Burn

Leave A Light On

Alinhamento The Script

You Won't Feel A Thing

Superheroes

Rain

Both Ways

Six Degrees of Separation

The Man Who Can’t Be Moved

The Last Time

If You Could See Me Now

Inside Out

Never Seen Anything "Quite Like You"

Before The Worst

Nothing

No Good In Goodbye

Paint The Town Green

For The First Time

Home Is Where The Hurt Is

Breakeven

Hall Of Fame