Os The Script anunciam esta terça-feira, dia 1 de outubro, a "Satellites World Tour", com passagem em Portugal em 2025. A banda irlandesa traz dois concertos em nome próprio: 14 de março na MEO Arena, em Lisboa e dia 15 de março na Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota, no Porto.

Os bilhetes serão colocados à venda esta sexta-feira, dia 4 de outubro às 10h00, em everythingisnew.pt e nos locais habituais. "Todos os subscritores da newsletter da Everything Is New terão acesso à pré-venda do espetáculo no dia 3 de outubro às 10h00. Quem estiver inscrito, receberá um e-mail a partir das 00h00 de dia 3 de outubro com as instruções para aceder à pré-venda. Inscrições em everythingisnew.pt/newsletter", adianta a promotora.

Depois de 10 mil milhões de reproduções nos serviços de streaming, 12 milhões de vendas de álbuns, seis álbuns n.º 1 no Reino Unido e dois singles com certificação de Platina nos EUA, os The Script estão de regresso com o novo álbum, "Satellites", editado a 16 de agosto.

MEO Arena, Lisboa | 14 de março de 2025

BILHETES

Golden Circle - 60€

Plateia em pé - 42€

Balcão 1 (s/ marcação) - 52€

Balcão 2 (s/ marcação) - 38€

Mobilidade condicionada (c/ marcação) - 38€