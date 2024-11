Tom Walker vai garantir a primeira parte dos concertos de The Script em Portugal. A banda irlandesa vai apresentar a "Satellites World Tour" no MEO Arena no dia 14 de março e no Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota no dia 15 de março.

Tom Walker, cujos streams globais ultrapassam os três mil milhões, já vendeu mais de dois milhões de álbuns em todo o mundo e está prestes a lançar o seu segundo álbum, "I Am", o sucessor de "What A Time To Be Alive". “Leave A Light On” e “Just You And I" são dois dos maiores sucessos do artista.

Os bilhetes para os concertos já se encontram à venda nos locais habituais.

MEO Arena, Lisboa | 14 de março de 2025

Golden Circle - 60€

Plateia em pé - 40€

Balcão 1 (s/ marcação) - 52€

Balcão 2 (s/ marcação) - 38€

Mobilidade condicionada (c/ marcação) - 38€

Super Bock Arena, Porto | 15 de março de 2025

Plateia em pé - 40€

Balcão 1 (c/ marcação) - 52€

Balcão 1 (visibilidade reduzida s/ marcação) - 40€

Balcão 2 (c/ marcação) - 29€

Mobilidade condicionada (c/ marcação) - 22€

O preço dos bilhetes inclui IVA à taxa legal em vigor.

Apenas são válidos os bilhetes adquiridos nos pontos de venda oficiais. Não adquira bilhetes em sites de mercado secundário.