Selena Gomez e Benny Blanco lançam na próxima semana o seu primeiro álbum conjunto. Para antecipar "I Said I Love You First", o casal revelou esta sexta-feira, 14 de março, o single "Sunset Blvd".

A nova canção é inspirada na popular rua de Los Angeles, Boulevard, local onde os dois ficaram noivos de dezembro e onde tiveram o seu primeiro encontro.

O álbum conjunto de Selena e Benny, "I Said I Love You First", chega no dia 21 de março. O disco vai conta com os singles "Scared of Loving You" e "Call Me When You Break Up", com a participação de Gracie Abrams.