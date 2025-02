Desde pequena que Selena Gomez se divide entre as carreiras de atriz e cantora, sendo a segunda uma consequência da primeira, tal como afirmou em entrevista à Vanity Fair: "a música sempre foi um hobby que acabou por sair do controlo."

Mais recentemente, numa conversa com a atriz Saoirse Ronan para a Variety, Gomez admite sentir-se "demasiado velha para a vida de estrela pop". Nos últimos anos, a artista norte-americana deixou claro que a interpretação é a sua prioridade tendo dedicado o seu tempo a projetos como a série "Only Murders in The Building" e o filme "Emilia Pérez", pelos quais foi muito elogiada.

Com a carreira musical aparentemente colocada em segundo plano, Gomez surpreendeu os fãs ao anunciar hoje, dia 14 de fevereiro, o lançamento de um álbum colaborativo com o seu noivo, o produtor musical Benny Blanco.

Foi através do seu Instagram que anunciou o novo projeto: "Eu engano-vos sempre!”, começou por escrever a cantora norte-americana. “O meu novo álbum 'I Said I Love You First' com o meu melhor amigo [Benny Blanco] sai a 21/3... Mal podemos esperar para partilhar este projeto especial convosco em breve!"

A par do novo álbum, Gomez anunciou também o lançamento do primeiro single do projeto, “Scared of Loving You”, que já se encontra disponível em todas as plataformas.

O álbum pretende “celebrar a história de amor do casal, oferecendo aos fãs uma visão única da sua relação.”, avança o comunicado de imprensa. O projeto é descrito como “um reflexo direto da cumplicidade que ambos sentiram ao trabalhar juntos criativamente, permitindo-lhes criar uma obra que retrata de forma autêntica as suas experiências. O álbum narra toda a sua história — desde antes de se conhecerem, passando pelo momento em que se apaixonaram, até às expectativas para o futuro.”

No entanto, esta não é a primeira vez que Selena Gomez e Benny Blanco colaboram. Em 2015, o produtor musical coproduziu duas músicas do segundo álbum de estúdio de Gomez, "Revival", que se tornaram singles: “Kill Em With Kindness” e “Same Old Love”. A dupla voltou a trabalhar em conjunto em 2019, na canção “I Can't Get Enough”, com Tainy e J Balvin.

Os rumores sobre um possível romance só começaram quatro anos depois, quando Gomez lançou a música “Single Soon”, novamente coproduzida por Blanco. Conhecida pelo seu lado brincalhão no Instagram, Gomez alimentou ainda mais as especulações ao interagir com publicações sobre o suposto relacionamento e partilhar stories enigmáticas que sugeriam um novo romance. O casal oficializou a relação no final de 2023 e, em dezembro de 2024, anunciou o noivado.

Benny Blanco é um músico de sucesso por mérito próprio, com 11 nomeações aos Grammys e créditos de produção em sucessos de Britney Spears, Rihanna, The Weeknd e SZA. Lançou a sua carreira a solo em 2018 com o single “Eastside”, com Halsey e Khalid.

“I Said I Love You First” será o primeiro álbum colaborativo tanto de Blanco como de Gomez e tem lançamento marcado para 21 de março.