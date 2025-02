Selena Gomez, o produtor e compositor benny blanco e a cantora e compositora Gracie Abrams editaram esta sexta-feira, dia 21 de fevereiro, uma nova canção, "Call Me When You Break Up".

O single faz parte do primeiro álbum conjunto de Selena e benny, "I Said I Love You First", que será editado a 21 de março.

"Esta é a primeira colaboração entre os três artistas. 'Call Me When You Break Up' marca o reencontro de benny blanco e Gracie Abrams, amigos de longa data, que já tinham trabalhado juntos em 'Unlearn', de 2021", lembra a Universal Music em comunicado.

Na semana passada, o casal partilhou o primeiro tema do novo disco, "Scared of Loving You", que foi criada em parceria com FINNEAS.