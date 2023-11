Diogo Piçarra está de volta aos álbuns, mais de quatro anos depois do lançamento de "South Side Boy". O artista prepara-se para editar "Sentimental" e esta segunda-feira dia 27 de novembro, anunciou a digressão de promoção ao seuquarto álbum de originais.

O primeiro concerto está marcado para o dia 13 de abril de 2024 na Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota, no Porto. Já a 20 de abril, Diogo Piçarra sobe ao palco do Sagres Campo Pequeno, em Lisboa.

"Esta será a primeira vez que o multiplatinado artista pisa o palco destas duas grandes arenas em nome próprio e em condições normais – sala completa e plateia em pé - antes tinha-se estreado nestas salas no âmbito do Festival Santa Casa Portugal ao Vivo, em plena pandemia e com muitas limitações de lotação", lembra a Universal Music Portugal em comunicado.

Segundo a editora, a nível cénico, o cantor está a "preparar uma produção futurista e surpreendente". Os concertos vão contar com vários convidados, muitas surpresas e com o trio de músicos - Francisco Aragão nas teclas, guitarras e programações; Filipe Cabeçadas na bateria e programações e Miguel Santos no baixo e programações.

Os bilhetes para estes dois grandes espetáculos já estão à venda em nos locais habituais.

Para além dos bilhetes de plateia em pé e dos vários sectores de cada uma das salas, os fãs poderão escolher entre duas modalidades de bilhetes especiais, limitados ao stock existente - Platinum (bilhete + welcome pack de merchandise. Permite a entrada antecipada no concerto com acesso ao Golden Circle, acesso a Meet & Greet com Diogo Piçarra no dia do concerto); e Golden (bilhete + welcome Pack de merchandise. Permite a entrada antecipada no concerto com acesso ao Golden Circle).

"Sorriso", "Saída de Emergência" e os recém-lançados "Teu" e "Não Te Odeio" são os primeiros singles do disco "Sentimental".