Diogo Piçarra está de volta aos álbuns, com o “Sentimental”, cuja digressão arranca na Super Bock Arena – Pavilhão Rosa Mota, no Porto, a 13 de abril, e no Campo Pequeno, em Lisboa, a 20 de abril.

Esta será a primeira vez que o multiplatinado artista pisa o palco destas duas grandes arenas em nome próprio e em condições normais – sala completa e plateia em pé –, antes tinha-se estreado nestas salas no âmbito do Festival Santa Casa Portugal ao Vivo, em plena pandemia e com muitas limitações de lotação.

Diogo Piçarra está assim de volta aos concertos em grandes salas, depois de ter esgotado a Altice Arena em 2022, dia 13 de abril no Porto na Super Bock Arena, será a única oportunidade para ver Diogo Piçarra ao vivo nos primeiros meses do ano a norte.

Como já é habitual nos grandes concertos do artista, podem ser esperadas noites icónicas, que ficarão para sempre na memória de quem as testemunhar. A nível cénico Diogo Piçarra está a preparar uma produção futurista e surpreendente, trará consigo como convidados especiais: Pedro Abrunhosa, Frankieontheguitar & Van Zee e JÜRA. Além de surpresas e, como sempre, o seu habitual trio de músicos: Francisco Aragão nas teclas, guitarras e programações; Filipe Cabeçadas na bateria e programações e Miguel Santos no baixo e programações.

Para além das canções do novo álbum “Sentimental”, não faltarão no alinhamento do concerto todos os êxitos que têm consolidado Diogo Piçarra como um dos nomes maiores da música nacional, “Monarquia”, “Sorriso”, “Tu e Eu”, “Dialeto”, “História”, “Anjos”, “Coração” ou “Paraíso”. Duas noites certamente inesquecíveis.

