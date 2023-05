“Vai ser retratada parte importante da nossa história numa exposição única e momentos que julgamos serem marcantes na nossa carreira”, referiram os Da Weasel, num comunicado divulgado pelo agenciamento da banda sobre a mostra “Da Weasel – A História”.

A exposição “acontece no Almada Fórum, nos vários pisos do espaço”, e o público poderá “apreciar objetos e materiais icónicos da banda”, “nunca antes expostos”.

O baixista, e um dos fundadores da banda, João Nobre (Jay), disse no final de abril, em entrevista à Lusa, que os Da Weasel regressaram “para ficar” e, embora esteja ainda em aberto o que isso significa, estava prevista para este ano uma “mega-exposição” com peças que marcam a carreira da banda.

Ao longo do tempo, a banda fez um “levantamento, de peças, objetos, raridades” que deram origem a esta exposição.

De acordo com Jay, serão mostradas “coisas inacreditáveis”. “Nós próprios ficámos surpreendidos com algumas peças e alguns objetos, de uma riqueza tremenda. Foi um levantamento exaustivo, de tudo o que pudesse ter interesse. Foi feito, está feito, e estou ansioso para que possamos viver esse momento, essa celebração, que vai ser pública, vai ser para todos”, disse na altura.

Os Da Weasel anunciaram em 2009 uma pausa na carreira, que um ano depois acabaria por se tornar definitiva.

Em julho do ano passado, os seis elementos do grupo - Jay, Pacman (que o público agora conhece como Carlão), Virgul, Guilhas, Quaresma e DJ Glue - reuniram-se para um concerto no festival Alive, em Oeiras, assinalando assim o regresso aos palcos, inicialmente previsto para 2020.

A discografia dos Da Weasel inclui seis álbuns de estúdio, um EP e dois DVD ao vivo, na qual se encontram canções como “Good Bless Johnny”, “Dúia”, “Agora e para sempre (a paixão)”, “Ressaca”, “Dou-lhe com a alma”, “Dialetos de ternura” e “Tás na boa”.

Segundo Jay, “ficaram coisas por publicar”. “Há algumas raridades, algumas pérolas, que ficaram na gaveta. Vamos ver o que é que pode dar”, disse, explicando que “nem sequer há material para um EP, quanto mais para um disco”.

Recentemente, foi editada uma biografia do grupo, “Da Weasel – Uma página da história”, de Ana Ventura.

O livro, dividido em nove capítulos, recua a memórias ainda antes de a banda ser formada, com cada um dos atuais elementos a partilhar um pouco da sua própria história, e termina alguns meses depois do concerto de regresso aos palcos.

A exposição “Da Weasel – A História” estará patente entre 5 de junho e 16 de julho, sendo o Fórum Almada, o responsável por toda a organização e produção do evento.