De acordo com a organização, o espetáculo inclui também a atuação da dupla M.A.C. (Missão A Cumprir), composta por TNT e Culpado, que terá como convidados a dupla In3gah (Sanryse e Bambino), Tilt, dos ORTEUM, e Bdjoy, um DJ set de DJ Glue, dos Da Weasel, a atuação do produtor DarkSunn e uma performance de breaking de Breakboy Mucha & Friends.

O espetáculo, que acontece a partir das 16:00, serve para assinalar o encerramento da mostra “Filhos do Meio – Hip Hop À Margem”, que aborda a história do hip-hop em dois dos concelhos onde esta surgiu em Portugal.

Inaugurada em outubro do ano passado, no Museu de Almada, a mostra, “a maior alguma vez feita em Portugal sobre a cultura hip-hop, centra-se especificamente na história do rap, do breaking, do graffiti e do DJing no concelho de Almada e no Miratejo, já parte do Seixal, mas umbilicalmente ligado à cidade do Cristo Rei”, segundo a organização, em comunicado.

A exposição apresenta peças, fotografias e vídeos “que ajudam a contar esta história”, “do mainstream ao underground, dos anos 1990 aos 2010, do Miratejo à Costa da Caparica, passando pelo centro de Almada e pelo Monte de Caparica”, e foi “construída por muitos ao longo de várias gerações”.

A organização salienta que a mostra “explica como a génese do hip-hop nesta região está intimamente ligada ao movimento espontâneo antirracista que surgiu na viragem dos anos 1980 para os 1990 como reação à presença opressora de skinheads neonazis, mostrando como o hip-hop foi fundamental para atribuir identidade e significado às classes trabalhadoras e racializadas da Margem Sul do Tejo”.

Integrada nas comemorações dos 50 anos do 25 de Abril de 1974 da Câmara Municipal de Almada, “Filhos do Meio – Hip Hop à Margem” também assinala os 30 anos dos primeiros discos de rap em português editados em Portugal: a coletânea “Rapública”, na qual figuram nomes como Boss AC, Family, Líderes da Nova Mensagem ou Zona Dread, “Portukkkal é um Erro”, de General D, e “More Than 30 Motherf***s”, dos Da Weasel.

“Filhos do Meio – Hip Hop à Margem” conta com coordenação criativa do crítico e radialista Rui Miguel Abreu e do ‘rapper’ e produtor TNT, um dos responsáveis da editora Mano a Mano.

“Filhos do Meio” é também o título de um documentário, com realização de Luís Almeida e produção da Many Takes, que se estreou em janeiro em Almada, e de um livro, que está à venda no Museu de Almada e no site da editora Mano a Mano.

O filme “em breve terá mais sessões noutros locais”.

A exposição “Filhos do Meio – Hip Hop à Margem” pode ser visitada de terça-feira a sábado, entre as 10:00 e as 13:00 e entre as 14:00 e as 18:00, no Museu de Almada – Casa da Cidade.