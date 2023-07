A Orquestra Juvenil da União Europeia (EUYO, na sigla em inglês) é composta por 111 elementos, entre os quais se integram este ano Matilda Pinto Mensink e Maria Sá (ambas no violino), Francisca Galante e Filipa Rodrigues (viola), Rui Pedro Camposinhos (contrabaixo), Telmo Alexandre Cota Rocha (trompa) e Tomás Soares Ferreira (trombone).

A orquestra fará residências em casa, em Grafenegg (Áustria), e no Bolzano Festival Bozen (Itália). Além disso, dará outros concertos nos Países Baixos (no Concertgebouw de Amesterdão) e na Alemanha (no Wiesbaden Kurhaus, no Berlin Konzerthaus e na Elbphilharmonie de Hamburgo), anunciou a EUYO em comunicado.

As violinistas Matilda Mensink e Maria Sá são oriundas do Porto, onde começaram os estudos musicais com quatro anos, enquanto Francisca Galante iniciou-se na música aos três anos, tendo ingressado no Conservatório Nacional aos seis, e Filipa Rodrigues, a outra intérprete portuguesa de viola, estuda em Colónia (Alemanha).

O contrabaixista Rui Pedro Monteiro Camposinhos é oriundo de Vila Nova de Famalicão, Telmo Alexandre Cota Rocha nasceu na ilha Terceira dos Açores, tendo iniciado os estudos no Conservatório Regional de Angra do Heroísmo, e Tomás Soares Ferreira, nascido em Loures, Lisboa, começou a tocar trombone aos 11 anos, sendo atualmente aluno do Conservatório de Amesterdão.

A Orquestra Juvenil da União Europeia é uma das orquestras sinfónicas mais proeminentes do mundo e, desde o seu início, em 1976, tem trabalhado com os maiores músicos internacionais e já atuou centenas de vezes em palcos dos cinco continentes.

A EUYO é apoiada pelo programa Europa Criativa da Comissão Europeia, pelo Ministério Federal Austríaco das Artes, Cultura, Função Pública e Desporto, pela Grafenegg Kulturbetriebsgesellschaft m.b.H., pelo Governo Provincial da Baixa Áustria, pelo Departamento de Arte e Cultura de St. Pölten, pelo Ministério da Cultura italiano, pela Comune di Bolzano e pelos 27 Estados-Membros da União Europeia.

Além dos dez mil lugares disponíveis para assistir à orquestra ao vivo, será possível acompanhar os concertos ‘online’ através das redes sociais.