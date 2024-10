Na última semana, depois de uma entrevista à Interview Magazine, surgiram milhares de comentários sobre a sexualidade de Shawn Mendes nas redes sociais. Na noite desta segunda-feira, dia 28 de outubro, durante o concerto no histórico Red Rocks Amphitheatre, no Colorado, nos Estados Unidos, o artista falou com os seus fãs sobre a sua vida mais pessoal.

"Era mesmo muito novo quando comecei. Tinha 15 anos", começou por recordar o cantor antes de apresentar "The Mountain", tema inédito que fará parte do seu novo álbum. "A verdade é que não tive a oportunidade de fazer muitas coisas de adolescentes de 15 anos nem de descobrir partes de mim que se descobrem nessa idade", acrescentou.

Na conversa, Shawn Mendes sublinhou que as "pessoas têm falado" sobre a sua sexualidade "há muito tempo". "É pouco ridículo, porque acho que a sexualidade é algo tão bela e complexa, e é muito difícil de pôr em caixas", defendeu o lusodescendente.

"Sempre senti que era uma intrusão em algo que é muito pessoal para mim. Algo que estava a descobrir, algo que ainda não tinha descoberto e que continuo por descobrir", confessou o cantor. "A verdade sobre a minha vida e a minha sexualidade é que, sinceramente, estou a tentar descobrir tudo como toda a gente. E isso é assustador, porque vivemos numa sociedade que tem muito a dizer sobre isso. Estou a tentar ser realmente corajoso e a permitir-me ser humano e sentir coisas", frisou.

Em "The Mountain", Shawn Mendes fala sobre os rumores sobre a sua sexualidade - "podem dizer que gosto de raparigas ou rapazes". Ao apresentar a canção, o artista confessou que decidiu "falar abertamente" para estar mais próximo dos fãs. "Escrever esta canção foi muito importante para mim porque senti que era o momento em que poderia falar deste assunto de uma forma próxima ao meu coração", confessou.

"Shawn", o novo álbum de Shawn Mendes, chega a 15 de novembro. No fim de semana antes do lançamento, a 10 de novembro, o cantor vai subir ao palco dos MTV EMAs.