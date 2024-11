Shawn Mendes está de volta à música com um novo álbum. "Shawn", o quinto disco de estúdio do artista, chegou esta sexta-feira, dia 15 de novembro, e conta com 11 temas originais e uma versão de "Hallelujah", canção de Leonard Cohen.

Ao longo das canções, a estrela pop tentar encontrar o seu caminho e focar-se em si. "É difícil explicar tudo em voz alta... Porque realmente não sei quem sou agora", canta na abertura do disco. "Este álbum é sobre deixar ir e lembrar-me de quem sou. Tem sido o meu próprio cura pessoal. Espero que gostes", escreveu o músico nas redes sociais.

O álbum foi escrito e coproduzido por Shawn Mendes, juntamente com os colaboradores Scott Harris, Mike Sabath (“My 21st Century Blues”, de Raye), Nate Mercereau (“New Blue Sun”, de Andre 3000) e Eddie Benjamin, com canções adicionais coescritas com Amy Allen, compositora vencedora de um Grammy, e com Ethan Gruska (Bon Iver e Phoebe Bridgers). O disco conta ainda com instrumentação de Chris Thile, dos Punch Brothers.

Antes do lançamento, Shawn Mendes revelou quatro singles, o último editado há duas semanas - depois de "Why Why Why", "Isn't That Enough" e "Nobody Knows", o cantor partilhou "Heart of Gold" é dedicado a Dejomi, que morreu de uma overdose quando o cantor tinha 18 anos.

O álbum arranca com "Who I Am", onde o artista lusodescendente confessa que deixou de saber quem era. No tema, Shawn Mendes canta ainda sobre o cancelamento da sua digressão mundial.

Já em "The Mountain", Shawn Mendes fala sobre os rumores sobre a sua sexualidade - "podem dizer que gosto de raparigas ou rapazes". Ao apresentar a canção ao vivo, o artista confessou que decidiu "falar abertamente" para estar mais próximo dos fãs. "Escrever esta canção foi muito importante para mim porque senti que era o momento em que poderia falar deste assunto de uma forma próxima ao meu coração", explicou.

Ao longo do álbum, Shawn Mendes abre o coração e canta em discurso direto aos fãs, fazendo revelações: em "Why Why Why", o músico confessa que "parece que não há nada de novo a dizer" e que são as mesmas coisas que o continuam a magoar. Na canção, o artista revela que "pensou que estava prestes a ser pai": "Abalou-me profundamente, ainda sou uma criança. Às vezes, ainda choro pela minha mãe".

Já em “Isn’t That Enough", o cantor conta que ainda está num processo de mudança. "O meu coração ainda está partido em dois. Ainda estou a mudar e os meus amigos continuam a ter paciência", canta, acrescentando que a "mãe ainda lhe liga para saber as novidades".

Ao longo das canções, a estrela pop também reflete sobre as suas histórias de amor e o desamor. Por exemplo, em "Nobody Knows", single escrito em colaboração com Mike Sabath, Eddie Benjamin e Scott Harris, Shawn Mendes canta sobre uma história de amor que termina: "When you're so in love/ And your souls touch( But it's still not enough/ Where does it go? (Woah)".

Com o seu quinto álbum, Shawn Mendes não esconde as suas fragilidades e convida-nos para um passeio junto ao rio, numa tarde de outono, para nos contar como se tem sentido, desabafar e partilhar dúvidas. No final, as canções são com um abraço apertado a um amigo que ainda não sabe bem quem é, mas que não tem medo de ser vulnerável.

