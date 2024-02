Fernando Daniel partilhou na sua conta no Instagram um comunicado sobre o lançamento do seu próximo álbum. No texto, o cantor adianta que apenas quer lançar "o V.H.S Vol.2" apenas quando "sentir que está no tempo certo". "Quero sentir que reflete tudo aquilo que sou".

"A verdade é que no meio de tanto trabalho e sucesso comecei a esquecer-me daquilo que realmente importa — de mim e da minha saúde mental", confessou o artista nas redes sociais.

Na publicação, Fernando Daniel confessa que, "emocionalmente" foi "várias vezes abaixo" porque cada vez se "sentia menos capaz de ser criativo e dedicado como sempre foi". "Sentia que apesar do sucesso estar diante dos meus olhos, das vossas palavras bondosas, dos resultados e dos vossos sorrisos, não era o suficiente para recuperar desse desgaste", revelou.

"Isto não é um até já, muito menos uma despedida, é um esclarecimento meu para todos vocês que acompanham o meu trabalho e tudo o que vou dizendo e mostrando por aqui. Por aqui vou continuar e em breve digo-vos onde temos encontro marcado, com a promessa de vos dar música nova ao longo do ano, mas sempre que eu sentir que é o momento de vos entregar algo genuíno e sem pressões, como sempre foi até aqui", rematou.