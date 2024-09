Kylie Minogue lançou esta sexta-feira, dia 27 de setembro, uma nova canção. "Lights Camera Action" é o primeiro single a ser retirado do próximo álbum da artista - "Tension II" chega a 18 de outubro via BMG.

Em comunicado, a editora sublinha que o tema capta o espírito "despreocupado do clube noturno e continua o som eufórico e eletrónico do álbum anterior 'Tension'". O tema foi produzido por Lewis Thompson e escrita por Kylie Minogue, Thompson e Ina Wroldsen - que co-escreveu o single "Padam Padam".

O videoclipe que acompanha o single foi realizado por Sophie Muller e filmado em Budapeste - veja aqui o vídeo.

"Tension II" é a sequela de "Tension" (número 1), com Kylie Minogue a querer "ir mais longe no espaço eletrónico". "Uma nova coleção de 13 canções, repleta de hinos de pista de dança, incluindo nove novas faixas de estúdio da Kylie e colaborações recentes com The Blessed Madonna, Orville Peck, Bebe Rexha e Tove Lo, e Sia", frisa a editora.

Na semana passada, a cantora também anunciou a digressão "Tension" para 2025.

ALINHAMENTO DO DISCO:

1. Lights Camera Action

2. Taboo

3. Someone For Me

4. Good As Gone

5. Kiss Bang Bang

6. Diamonds

7. Hello

8. Dance To The Music

9. Shoulda Left Ya

10. Edge Of Saturday Night (with The Blessed Madonna)

11. My Oh My (with Bebe Rexha & Tove Lo)

12. Midnight Ride (with Orville Peck & Diplo)

13. Dance Alone (with Sia)