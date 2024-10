Em comunicado, a promotora Last Tour refere que esta digressão será a maior de Minogue desde 2011 e começa em fevereiro na Austrália, para seguir pela Ásia e depois América do Norte, antes de chegar à Europa em maio.

A data em Lisboa - onde atuou em 2009 - é a última da digressão, de acordo com o site da artista.

A pré-venda de bilhetes começa no dia 16 e as entradas vão estar disponíveis a partir de 18 de outubro no site da promotora, dia em que é lançado “Tension II”, com 13 novas canções, incluindo colaborações com The Blessed Madonna, Bebe Rexha e Tove Lo, Orville Peck e Diplo, e Sia, segundo o comunicado hoje divulgado.

Não foi divulgada informação sobre preços de bilhetes.

Kylie Minogue, de 56 anos, lançou-se como atriz ainda criança em telenovelas australianas e só no final dos anos 1980 é que se revelou como cantora, interpretando uma versão de "Locomotion".

O primeiro álbum, "Kylie", saiu em 1988 e do alinhamento dance-pop fazia parte o tema "I Should Be So Lucky". A este êxito somou-se na altura "Specially for You", um dueto com Jason Donovan.

A cantora, que cresceu nos arredores de Melbourne, tinha assim ultrapassado a barreira da distância da Austrália e entrado na Europa e nos Estados Unidos, chegando a ser comparada a Madonna.

Desde então, conquistou Grammys, prémios Brit e lançou uma das canções mais populares da primeira década do século XXI, “Can’t Get You Out of My Head”. Entrou em filmes como “Street Fighter” ou “Holy Motors” e colaborou com vários artistas ao longo da carreira, com destaque, por exemplo, para o tema “Where the Wild Roses Grow”, de Nick Cave.