Os Silence 4 estão de volta e vão celebrar os 30 anos desde a sua formação com os fãs. A banda de David Fonseca, Sofia Lisboa, Rui Costa e Tozé Pedrosa anunciou esta terça-feira, dia 1 de outubro, três concertos especiais.

No dias 13 e 14 de junho, os Silence 4 atuam na sua cidade natal, em Leiria, no Teatro José Lúcio. A 15 de novembro, o grupo sobre ao palco da Super Bock Arena, no Porto. Já o último concerto acontece a 13 de dezembro na MEO Arena, em Lisboa.

Os bilhetes para o concerto do Porto estão à venda na MeoBlueticket e os preços variam entre os 20 e os 80 euros. Já os preços para o MEO Arena, em Lisboa, variam entre os 25 e 80 euros (comprar aqui - MEO Blueticket)

Oriundos de Leiria, os Silence 4 - David Fonseca, Sofia Lisboa, Tozé Pedrosa e Rui Costa, foram um dos maiores fenómenos da música portuguesa. Formados em 1995, editaram apenas dois discos de originais - "Silence Becomes It" (1998) e "Only Pain Is Real" (2000) – e arrecadaram oito discos de platina em apenas dois anos.

Depois de um hiato em 2001, os Silence 4 reuniram-se em 2014 para cinco concertos lotados em Ponta Delgada, Funchal, Guimarães e Lisboa.