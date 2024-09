Rod Stewart regressa no próximo ano a Portugal para um concerto na MEO Arena, em Lisboa, no dia 13 de maio. Os bilhetes serão colocados à venda na próxima sexta-feira, dia 27 de setembro.

"Sir Rod Stewart, um dos artistas mais vendidos na história da música, regressa a Portugal para mais um concerto inesquecível. 'You Wear It Well', 'Maggie May' e 'Da Ya Think I’m Sexy' são três das músicas que vai poder ouvir neste concerto único. Será uma noite sem precedentes de canções icónicas de um dos maiores artistas do mundo", frisou a promotora Ritmos & Blues nas redes sociais.

O concerto faz parte da digressão "One Last Time", onde o músico faz uma viagem pela sua carreira de seis décadas.