A banda continua a encarnar o melhor do britrock e a marcar gerações de todas as idades, como ficou bem patente ao longo do espetáculo. A dias de apresentar o novo álbum, "The Painful Truth", que será lançado em maio, a banda liderada por Skin não adormeceu nos feitos do passado e reinventa-se, sem perder o norte.

A primeira parte do concerto ficou a cargo da jovem banda "So Good", que incendiou o palco com as suas músicas e coreografias, num estilo a que deu o nome de "ignorant brat pop", uma mistura de drill, hip hop e punk.

Às 22 horas em ponto, soam os primeiros acordes e os Skunk Anansie assumem o palco, com a desenvoltura de quem traz muitos êxitos na bagagem, aos quais junta preciosos novos temas, que lhe dão uma nova vida.

Ao longo de quase duas horas de espetáculo, a plateia incansável, fez-se ouvir, sobretudo no regresso aos "velhos" sucessos da banda, que continuam tão atuais como ontem, prova de que a boa música é intemporal. Braços no ar, palmas na mão e "jump", como Skin não se cansou de fazer e de pedir.

O apogeu pode passar pelos famosos temas, como "Because of You", "Secretly" ou "Weak as I am", mas o quarteto sabe como prender o público, do primeiro ao último minuto, com performances provocadoras, sagazes e inebriantes.

A banda que se recusa viver sobre os "louros" do passado, está mais viva do que nunca. Em viagens entre os anos 90 e o presente, apresentou um poderoso espetáculo, onde as letras, a música, a voz e os instrumentos se mesclam, num cunho inigualável.

Os apelos ao "Fucking fascism" fazem-se ouvir-se, entre "Intellectualize my blackness" ou "Yes, it’s fucking political", num grupo sempre interventivo e criativo, cuja música esbate fronteiras e onde cantamos a mesma língua.

Skin sabe fazer do palco a sua casa e atira-se, mais do que uma vez, para a plateia, onde os braços se esticam para sustê-la mais alto. Lá, onde temos, de novo, 15 anos e acreditamos que a música pode salvar o mundo. Até à última nota de "Follow me down", em que a banda e o público deram "mais do que havia para dar".

Alinhamento

My greatest moment

This means war

Milk is my sugar

Because of you

An artist is an artist

I can dream

God loves only you

Love someone else

Secretly

Weak as I am

Piggy

Twisted

My ugly boy

Animal

It takes blood and guts

Intellectualize my blackness

Yes it’s fucking political

Cheers - A letter to a deity

Hedonism

Little Baby Swastika

Follow me Down