Os Skunk Anansie, ícones do rock britânico, anunciaram "The Painful Truth", o sétimo álbum de estúdio da banda e o primeiro em nove anos, que será lançado a 23 de maio pela FLG Records.

Juntamente com o anúncio do álbum, chega também o lançamento do segundo single, intitulado "Cheers". O vídeo que o acompanha foi criado pelo afilhado do baixista Cass, Miles Liverpool.

"The Painful Truth" é um álbum "verdadeiramente hipnotizante, provocador, poderoso e emocional, que demonstra uma banda no auge da sua criatividade, mas com tudo ainda por provar", adianta o comunicado de imprensa.

créditos: Divulgação

"Não quero saber que tenhamos sido grandes nos anos 90", afirma a vocalista Skin. "Criativamente, isso é irrelevante, porque na minha bíblia do rock, o primeiro mandamento diz: 'Se descansares sobre os teus louros, definharás e morrerás artisticamente, musicalmente, mentalmente. E depois financeiramente.'"

Para Skin, o passado não conta. Mesmo depois de 30 anos de carreira e de terem a história a seu favor, "The Painful Truth" representa os Skunk Anansie a "enfrentarem quem são e o que querem ser".

Uma combinação de parentalidade, doença e a saída do seu manager de longa data pareceu conspirar contra a banda e aumentar a sua incerteza, levando Skin, o guitarrista Ace, o baixista Cass e o baterista Mark a questionarem o seu lugar no mundo, tanto enquanto banda como a nível pessoal. Durante algum tempo, estiveram perto de desistir.

Sem saberem o que fazer e sem conseguirem compor à distância via Zoom, o quarteto retirou-se para uma quinta em Devon após a pandemia. Entre conversas francas e jantares caseiros, começaram lentamente a transformar os seus sentimentos em músicas.

"Quando escrevemos, somos só nós os quatro numa sala, sem distrações ou interferências externas, a redescobrir-nos uns aos outros. Fizemos a digressão de Grandes Êxitos e percebemos que era preciso mudar. Se não fizéssemos algo novo e inovador, deixaríamos de ser realmente uma banda. Passaríamos a ser apenas um karaoke de Skunk Anansie", confessou a artista.

"The Painful Truth" assume-se um "disco radical para tempos incertos", o primeiro lançamento pela recém-formada FLG Records e com uma nova equipa de gestão.

"Quando penso bem nisso, sim, fizemos alguns bons álbuns ao longo dos anos, mas já passou muito tempo desde que fizemos um grande álbum. E essa é a dolorosa verdade", assume. "Compreender isso levou-nos a criar aquilo que eu acredito ser o nosso melhor trabalho até agora.”

A banda inicia hoje, 28 de fevereiro, a sua digressão europeia e britânica em Portugal, com um concerto no Coliseu do Porto Ageas, passando pela capital para um segundo espetáculo no Sagres Campo Pequeno, a 1 de março. Os restantes concertos da digressão passam por Espanha, França, Itália, Suíça, Alemanha, Áustria, Chéquia, Polónia, Dinamarca, Luxemburgo, Países Baixos e Bélgica, antes de terminar no Reino Unido com 15 espetáculos.