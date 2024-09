Soccer Mommy, nome artístico de Sophie Allison, vai estrear-se no LAV - Lisboa ao Vivo no dia 26 de abril de 2025, para apresentar "Evergreen", o quarto álbum de estúdio com edição prevista para outubro.

Os bilhetes para o concerto ficam disponíveis na sexta-feira, dia 13 de setembro, às 10h00, em everythingisnew.pt e nos locais habituais.

Todos os subscritores da newsletter da Everything Is New terão acesso à pré-venda do espetáculo no dia 12 de setembro às 10h00. "Quem estiver inscrito, receberá um e-mail a partir das 18h00 de dia 11 de setembro com as instruções para aceder à pré-venda. Inscrições em everythingisnew.pt/newsletter", adianta o comunicado.

"Sophie Allison sempre escreveu de forma franca sobre a sua vida, tornando Soccer Mommy uma das artistas mais interessantes e queridas do indie rock da última década. Allison usou as canções de Soccer Mommy como um veículo para lidar com os pensamentos e encontros que inevitavelmente surgem com a realidade de crescer", destaca a promotora.

LAV - Lisboa ao Vivo | 26 de abril

Abertura de portas: 20h00

Início do espetáculo: 21h00

BILHETES: plateia em pé - 26 euros