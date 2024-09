Os Imagine Dragons regressam a Portugal no próximo ano, para um concerto no Estádio da Luz, em Lisboa, no dia 26 de junho. A banda norte-americana anunciou esta segunda-feira, dia 9 de setembro, a "LOOM World Tour", a sua primeira digressão europeia em estádios.

Os bilhetes ficam disponíveis na sexta-feira, dia 13 de setembro, às 10h00, em everythingisnew.pt e nos locais habituais. Os preços variam entre os 90 euros e os 155 euros, estando ainda disponíveis pacotes vip.

Imagine Dragons atuam no Estádio da Luz em junho de 2025

Todos os subscritores da newsletter da Everything Is New terão acesso à pré-venda do espetáculo no dia 12 de setembro às 10h00. "Quem estiver inscrito, receberá um e-mail a partir das 00h00 de dia 12 de setembro com as instruções para aceder à pré-venda. Inscrições em everythingisnew.pt/newsletter", explica a promotora em comunicado.

A "LOOM World" Tour é a primeira grande digressão europeia de estádios do grupo de Las Vegas com paragens em 16 países.

Estádio da Luz | 26 de Junho

Abertura de portas: 17h00

Início do espetáculo: 19h00

BILHETES

Relvado - 95€

Bancada piso 0 Sul - 120€

Bancada piso 0 - 135€

Bancada piso 1 - 155€

Bancada piso 3 - 90€

Mobilidade Condicionada - 90€

PACOTES VIP