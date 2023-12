T-Rex, o artista nacional mais ouvido no Spotify em 2023, vai estrear-se no palco principal do NOS Alive.

O cantor vai subir ao Palco NOS no dia 12 de julho, juntando-se aos já confirmados AURORA, Dua Lipa, Floating Points, Michael Kiwanuka e Larkin Poe.

"Do incansável trabalho de palco, da entrega física e extrema aos seus fãs, do cuidado nos vídeos e da séria abordagem ao estúdio, à produção e ao refinamento dos temas, tudo estará bem reflectido na sua atuação no Palco NOS, na 16ª edição do NOS Alive", frisa a promotora Everything Is New em comunicado.

Os bilhetes para a edição de 2024 do NOS Alive estão disponíveis nos locais habituais e em nosalive.com. O festival regressa nos dias 11, 12 e 13 de julho de 2024 ao Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras.

Veja no vídeo a entrevista de T-Rex ao SAPO Mag: