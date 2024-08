Tate McRae caiu durante o seu concerto no festival Lollapalooza, em Chicago. A cantora canadiana subiu ao palco este sábado, dia 3 de agosto.

Durante a atuação, ao descer as escadas do cenário do palco, a artista tropeçou e caiu. Em poucos segundos, Tate McRae levantou-se, sem nunca parar de cantar.

Os vídeos da queda rapidamente chegaram às redes sociais e somam milhares de visualizações.

Veja o vídeo: