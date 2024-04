Luke Bryan caiu em palco depois de escorregar no smartphone de uma fã durante um concerto no passado sábado, dia 20 de abril, no BC Place Stadium, em Vancouver, no Canadá. O momento foi partilhado nas redes sociais e tornou-se viral.

Depois da queda, o cantor, compositor e jurado do "American Idol" levantou-se e pegou no telemóvel."Tudo bem, o meu advogado vai ligar", brincou o músico, apontando para o alegado dono do smartphone.

Luke Bryan perguntou ao fã se podia aceder à galeria do telemóvel para mostrar o vídeo da sua queda.

Veja o vídeo: