Os fãs de Taylor Swift esperavam o anúncio de "Reputation (Taylor's Version)" durante a cerimónia dos Grammys, mas a cantora surpreendeu o confirmou o lançamento de um novo álbum.

Ao receber o galardão de Melhor Álbum Pop Vocal, a artista norte-americana revelou que vai editar um novo disco a 19 de abril. "The Tortured Poets Department" sucede a "Midnight" e às regravações "Speak Now (Taylor's Version)" e "1989 (Taylor's Version)".

O novo álbum de Taylor Swift vai contar com 17 novas canções, compostas nos últimos dois anos.

Na sua conta no Instagram, Taylor Swift revelou a capa do novo álbum e partilhou alguns versos escritos à mão.

"And so I enter into evidence / My tarnished coat of arms / My muses, acquired like bruises / My talismans and charms / The tick, tick, tick of love bombs / My veins of pitch black ink / All’s fair in love and poetry...", pode ler-se no texto assinado por "The Chairman of the Tortured Poets Department".