"Recordes quebrados, história feita": em apenas cinco dias, Taylor Swift conquistou um novo marco no Spotify com "The Tortured Poets Department", o seu 11.º álbum de estúdio.

Segundo o serviço de streaming, o disco conquistou mais de mil milhões de reproduções, tornando-se no álbum mais ouvido em apenas uma semana.

No dia 19 de abril, data de lançamento, "The Tortured Poets Department" conquistou mais de 300 milhões de 'streams'. No dia de estreia, "Fortnight (feat. Post Malone)" tornou-se também na canção mais ouvida em 24 horas no Spotify.

"Completando os recordes, Taylor tornou-se na artista mais reproduzida num único dia na história do Spotify com 'The Tortured Poets Department' , batendo o seu recorde anterior alcançado com o lançamento de '1989 (Taylor's Version)'", destaca a plataforma em comunicado.

Taylor Swift chega à Europa com a "The Eras Tour" no dia 9 de maio. Depois de França e Suécia, a artista norte-americana aterra em Lisboa para dois concertos (24 e 25 de maio) no Estádio da Luz.

Depois de Portugal, a artista segue viagem para Espanha, França, Reino Unido, Irlanda, Países Baixos, suíça, Itália, Alemanha, Polónia, Austria e regressa depois ao Reino Unido, a Londres, onde termina a viagem europeia.

Nas cidades que vão receber os concertos de Taylor Swift, a procura e os preços dos hotéis aumentou significativamente. Em Lisboa, os hotéis registaram um aumento de 20% nas taxas de ocupação nos dias dos concertos.