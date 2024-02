Taylor Swift revelou o alinhamento do seu próximo álbum. "The Tortured Poets Department" chega a 19 de abril aos serviços de streaming de música e às lojas.

O disco vai contar com 17 canções inéditas, destacando-se um dueto com Post Malone, em "Fortnight", e com Florence + The Machine, no tema "Florida!!!".

Na noite do passado domingo, dia 4 de novembro, ao receber o Grammy de Melhor Álbum Pop Vocal, a artista norte-americana anunciou o novo álbum.

"The Tortured Poets Department" sucede a "Midnight" e às regravações "Speak Now (Taylor's Version)" e "1989 (Taylor's Version)".

ALINHAMENTO:

Lado A

Fortnight (feat. Post Malone)

The Tortured Poets Department

My Boy Only Breaks His Favorite Toys

Down Bad

Lado B

So Long, London

But Daddy I Love Him

Fresh Out the Slammer

Florida!!! (Florence + the Machine)

Lado C

Guilty as Sin?

Who’s Afraid of Little Old Me?

I Can Fix Him (No Really I Can)

loml

Lado D

I Can Do It With a Broken Heart

The Smallest Man Who Ever Lived

The Alchemy

Clara Bow

Bonus Track: The Manuscript