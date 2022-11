Ao longo da carreira, Taylor Swift editou doze álbuns (contando com as recentes regravações) e com o lançamento de "Midnights" conseguiu bater mais um recorde. Esta quinta-feira, dia 10 de novembro, a revista Billboard revelou que a artista conseguiu colocar nove dos seus discos no top Billboard 200.

O mais recente disco lidera o ranking. O álbum editado pela Universal Music tem batido vários recordes em todo o mundo, nomeadamente nos serviços de streaming de música.

"Red (Taylor's Version)", "Lover", "1989", "Reputation", "Evermore", "Fearless (Taylor's Version)" e "Speak Now" também estão em destaque no top Billboard 200.