Na cerimónia dos Grammys, que decorreu madrugada deste domingo para segunda-feira, de 4 para 5 de fevereiro, a cantora norte-americana venceu o galardão de Álbum do Ano com "Midnights".

Com a vitória, Taylor Swift bateu um novo recorde histórico, tornando-se na primeira artista a vencer quatro vezes a categoria de Álbum do Ano - a artista conquistou o galardão pela primeira vez em 2010 com "Fearless", seguindo-se "1989", em 2016, e "Folklore", em 2021.

O mais importante prémio da noite foi entregue por Céline Dion, que surpreendeu tudo e todos ao subir ao palco no final da cerimónia. Obrigada a todos (...) Quando digo que estou feliz por estar aqui, digo-o do fundo do meu coração", confessou a artista depois de ser ovacionada pelos colegas.

Na gala, Taylor Swift conquistou ainda o galardão de Melhor Álbum Pop Vocal. Ao receber o prémio, a cantora anunciou o lançamento de um novo disco a 19 de abril. "The Tortured Poets Department" sucede a "Midnight" e às regravações "Speak Now (Taylor's Version)" e "1989 (Taylor's Version)".